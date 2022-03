OPPO Find X5 Pro: il primo device con wallpaper con 3D Ray Tracing

OPPO ha svelato al pubblico la prima applicazione con supporto Ray Tracing su smartphone – ColorOS Ray Tracing 3D Wallpaper – durante la Game Developers Conference (GDC) su OPPO Find X5 Pro Dimensity.

Durante la conferenza, infatti, il colosso cinese ha mostrato un wallpaper basato sulla tecnologia di illuminazione ray tracing: si tratta di una soluzione che simula il comportamento della luce quando interagisce con oggetti nel mondo reale, solo che in questo caso è rappresentata digitalmente sullo smartphone e in tempo reale.

Il wallpaper con Ray Tracing di OPPO Find X5 Pro Dimensity lascia senza parole

“In qualità di pioniera della tecnologia, OPPO ha sempre esplorato attivamente nuove opportunità per arricchire l'esperienza mobile per i nostri utenti“, sottolinea Jane Tian, Head of the Graphics Product Manager di OPPO. “La possibilità di sfruttare la tecnologia di ray tracing sugli smartphone porterà a una grafica di gioco più realistica, per un gioco più coinvolgente e competitivo. Il nostro sfondo 3D servirà anche come punto di partenza per utilizzare la tecnologia per esplorare applicazioni future nei dispositivi intelligenti.”

L'interesse di OPPO verso questa tecnologia ha profonde radici nel passato: già nel 2018, infatti, il colosso cinese aveva adottato un approccio di rendering ibrido per introdurre il ray tracing all'interno degli smartphone già in commercio. Per il ColorOS Ray Tracing 3D Wallpaper, gli ingegneri OPPO hanno utilizzato un nuovo tipo di approccio che prevede l'utilizzo di appositi core di OPPO Find X5 Pro Dimensity con la GPU ARM Mali.

Il ray tracing, come dicevamo in apertura articolo, offre al wallpaper 3D di OPPO le qualità degli oggetti fisici che siamo abituati a vedere nella vita di tutti i giorni: riflessi, ombre e la rifrazione della luce vengono calcolati e renderizzati in tempo reale per offrire agli utenti un'esperienza di utilizzo di altissimo livello.

L'azienda, infine, ha annunciato che il wallpaper 3D sarà rilasciato entro quest'anno in forma di APK.