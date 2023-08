OPPO Find X5 Pro in super offerta a 609,99 euro fino al 20 agosto

Lo store ufficiale di OPPO ha per protagonista l’offerta dedicata al modello top di gamma Find X5 Pro, in promo a 629,99 euro fino al 25 agosto, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Puoi però risparmiare altri 20 euro grazie a un coupon extra disponibile fino al 20 agosto, per un costo finale dunque di 609,99 euro. Il che significa che risparmi 40 euro sul prezzo più basso precedente pari a 649,99 euro e quasi 600 euro sul prezzo di listino di 1.199,99 euro.

OPPO Find X5 Pro al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

Il Find X5 Pro di OPPO è un top cameraphone, ma offre anche prestazioni e autonomia, regalando un display superlativo da 6,7 pollici AMOLED LTP QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Le performance sono garantite dal processore Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna (UFS 3.1). Per quanto riguarda l’autonomia, segnaliamo la presenza della ricarica rapida a 80W, con la possibilità di ottenere una carica dallo 0 al 50% in appena 12 minuti e dallo 0 al 100% in una sola mezz’ora.

Per ottenere il coupon extra del valore di 20 euro devi per prima cosa registrare un nuovo account OPPO tramite questa pagina. Una volta poi aggiunto al carrello lo smartphone, scorri in basso fino alla sezione Coupon, dunque premi su Totale e aggiungi un segno di spunta accanto alla voce 20€ in meno se ordini uno smartphone sopra i €200 solo fino al 20 agosto. In automatico lo store di OPPO ti riconoscerà lo sconto extra di 20 euro.

Ora non ti resta che completare l’ordine scegliendo la modalità di pagamento preferita. Tra queste c’è anche PagoDIL, che ti consente di pagare in 10 rate a interessi zero da 60,99 euro al mese.

