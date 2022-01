OPPO Find X5 Pro si mostra dal vivo: il design è da paura

A seguito degli ultimi leak circa la probabile data di lancio della serie OPPO Find X5, in queste ore sono state pubblicate in rete le prime foto dal vivo di OPPO Find X5 Pro. Benché entrambi gli scatti non mostrino il design frontale del device, possiamo notare alcuni elementi estremamente importanti e interessanti del pannello posteriore.

OPPO Find X5 Pro si mostra in alcune foto dal vivo

Innanzitutto una nuova lavorazione del retro con una finitura glossy molto accattivante ed estremamente riflettente – riteniamo, però, che la compagnia sveli anche una versione opaca -, ma non possiamo non notare altri due elementi singolari: il branding Hasselblad di fianco a quello di OPPO e la dicitura “Powered by MariSilicon X” all'interno della particolare isola fotografica.

Nelle scorse settimane si era molto parlato del fatto che la serie OPPO Find X5 avrebbe sfruttato il nuovo NPU MariSilicon X presentato dalla compagnia durante gli Inno Day 2021 e attualmente esclusiva di OPPO Find N, mentre ulteriori rumor piuttosto recenti hanno svelato che la variante Find X5 Pro di OPPO monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 al posto del SoC MediaTek Dimensity 9000 che invece sarà esclusiva del modello OPPO Find X5.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla nuova serie di device di fascia alta, vi ricordiamo che il leakeer Digital Chat Station ha confermato il lancio della serie per il mese di febbraio.