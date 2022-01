OPPO Find X5 Pro si mostra dal vivo: lancio a breve?

Dopo il rumor che vede OPPO Find X5 Pro munito del processore MediaTek Dimensity 9000 piuttosto che del competitor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, in queste ore un inedito leak svela le prime foto dal vivo di OPPO Find X5 Pro. Sebbene abbiamo già avuto modo di scoprire in anteprima il design della nuova serie grazie alle foto leak pubblicate dal sempre affidabile @OnLeaks, solo in queste ore possiamo farci un'idea “reale" di come potrebbe apparire il device una volta lanciato sul mercato.

Ecco le prime foto dal vivo di OPPO Find X5 Pro

L'elemento più importante di questo leak, oltre ovviamente alle immagini che ritraggono il device, è la conferma che lo smartphone sarà dotato del nuovo NPU MariSilicon X lanciato dalla compagnia assieme al foldable OPPO Find N.

#OPPO Find X5 Pro



– Snapdragon 8 Gen1

– 2K 120HZ refresh rate LTPO 2.0 display

– 50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP S5K3M5

– 5000mAh battery

80 watt wired charging

50 watt wireless charging



Actual Source:https://t.co/IGsScfYEsN pic.twitter.com/TTCaVuVbWZ — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 17, 2022

Il leak, inoltre, conferma la presenza di un pannello AMOLED da 6.7 pollici con tecnologia LTPO 2.0 con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore tripla composta da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS, un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 e un sensore S5K3M5 da 13 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50 W e, molto probabilmente, il sopracitato processore MediaTek di nuova generazione.

Il device dovrebbe arrivare sul mercato durante il Q1 2022, pertanto ci aspettiamo di scoprire ulteriori informazioni su di esso nel corso dei prossimi giorni.