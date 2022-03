OPPO Find X5 Pro con Dimensity 9000 va meglio dello Snapdragon 8 Gen 1

Durante il passato Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, OPPO ha portato in Europa l’incredibile OPPO Find X5 Series con una serie di specifiche hardware di altissimo livello compreso il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. A distanza di poco tempo, il colosso cinese ha svelato anche OPPO Find X5 Pro con processore MediaTek Dimensity 9000 – l’antagonista naturale dello Snapdragon 8 Gen 1 – e le ultime indicazioni pubblicate in rete indicano chiaramente che il SoC di MediaTek è molto più prestante rispetto quello di Qualcomm.

Infatti, in un test parallelo benchmark tra un OPPO Find X5 Pro con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e un altro con MediaTek Dimensity 9000, scopriamo che quest’ultimo modello ha raggiunto un punteggio pari poco più di 1 milione rispetto a circa 990mila registrato invece per quell’altro.

Find X5 Pro con Dimensity 9000 è più potente di quello con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

In ogni caso, il test benchmark ha nuovamente evidenziato il dominio del processore di Qualcomm rispetto quello di MediaTek per quanto riguarda la GPU: in questo caso l’Adreno 730 supera di molto la Mali-G710 MC10 del processore di MediaTek. OPPO Find X5 Pro è il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore mobile di fascia alta di MediaTek e nel corso dei prossimi mesi verrà sicuramente affiancato da altri device di fascia alta/premium.

Processore a parte, entrambi gli smartphone ruotano attorno alla stessa incredibile scheda tecnica costituita da un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel) con tecnologia LTPO, sensore di impronte integrato, frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus, 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, fotocamera tripla posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo (50W in wireless) e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.