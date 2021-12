OPPO Find X5 Pro: il device si prepara al lancio sui mercati

Dopo l'arrivo dei primi incredibili render di OPPO Find X5 Pro e della sua fotocamera posteriore, in queste ore l'ente delle telecomunicazioni indonesiano rilascia una certificazione per OPPO Find X5 Pro sottolineando che la compagnia sta già iniziando a preparare il campo per la presentazione del device sui mercati internazionali.

OPPO Find X5 Pro riceve una importante certificazione

Sebbene la certificazione non lasci intendere nulla di nuovo sul device di fascia alta, sappiamo che la singolare fotocamera posteriore del nuovo top di gamma monterà una lente principale con apertura f/1.7 con tanto di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). I rumor sulla nuova gamma indicano, inoltre, che la serie OPPO Find X5 verrà rilasciato con il processore MediaTek Dimensity 9000 e con lo Snapdragon 8 Gen 1; in questo caso è probabile che il SoC di MediaTek verrà utilizzato per il modello OPPO Find X5 e quello di Qualcomm per la variante OPPO Find X5 Pro.

Secondo gli ultimi rumor, OPPO Find X5 Pro dovrebbe montare un display AMOLED LTPO da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento dinamica da 1 Hz a 120 Hz, due sensori posteriori da 50 MP (principale + ultra grandangolare) con a fianco un terzo sensore macro, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 o 125 W e Android 12 con la ColorOS 12.