OPPO Find X5: mai vista una fotocamera posteriore simile

OPPO Find X3 è una delle serie di smartphone di fascia alta più riuscite del colosso cinese, ma in queste ore un nuovo render di OPPO Find X5 svela che la compagnia starebbe valutando un restyling piuttosto singolare del modulo fotografico posteriore. Nelle scorse ore, infatti, il sempre affidabile leaker @OnLeaks, ha pubblicato diversi render ad alta risoluzione di quello che dovrebbe essere il successore della serie Find X3.

I render di OPPO Find X5 mostrano una fotocamera molto particolare

Considerando la solidità dei leak a cui ci ha abituato il leaker nel corso di tutto questo tempo, è altamente probabile che i render mostrati siano effettivamente la rappresentazione finale di come dovrebbe apparire il device una volta pronto per il mercato. Rispetto alla serie OPPO Find X3, in questo caso possiamo notare un singolare modulo posteriore leggermente distorto: al suo interno sono inseriti tre sensori fotografici e un flash LED.

Secondo gli ultimi rumor relativi alla scheda tecnica, OPPO Find X5 dovrebbe montare un pannello flat da 6.78 pollici a risoluzione 2400 x 1080 pixel, il processore MediaTek Dimensity 9000, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e ovviamente Android 12 con la ColorOS 12.

Il lancio del device di OPPO è atteso per il mese di marzo 2022.