OPPO Find X5 Pro a quasi metà prezzo con la promo Summer Days (anche in 10 rate)

OPPO Find X5 Pro è il flagship del 2022 del colosso asiatico. Anche sul campo conferma di essere un top di gamma in tutto, per prestazioni, per display, per autonomia e per il comparto fotografico.

A distanza di un anno dalla sua uscita, ancora oggi è un top cameraphone e tra i migliori top di gamma in commercio. E con la promo Summer Days di OPPO diventa anche un best buy assoluto in termini di rapporto qualità-prezzo, visto che puoi acquistarlo in offerta a 649,99 euro, con un risparmio di 550 euro sul prezzo originale e di 150 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

OPPO Find X5 Pro in super offerta a 649,99 euro sullo store ufficiale

Il modello in offerta presenta la configurazione 12+256GB in colorazione Glaze Black, volendo però è possibile scegliere anche la colorazione Ceramic White. C’è poi lo Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730, la ricarica rapida a 80W che consente di ricaricare il telefono da 0 a 100 in 30 minuti e un comparto camere da top cameraphone con MarisiliconX.

Puoi anche scegliere di pagare in 10 rate senza interessi da 65 euro al mese con PagoDIL, in modo da spalmare la spesa su quasi un anno senza farla pesare sul tuo budget attuale. In alternativa puoi selezionare il pagamento con Scalapay, con il pagamento di 3 rate da 216,67 euro al mese senza interessi.

Cogli al volo l’offerta a tempo limitato dei Summer Days di OPPO per portare a casa il flagship Find X5 Pro a soli 649,99 euro. In più non paghi nulla per le spese di spedizione, con la consegna gratuita in 24/48 ore con DHL Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.