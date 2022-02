OPPO Find X5 Lite: il design ricorda questo smartphone Realme?

Fra pochissimi giorni, il 24 febbraio per l'esattezza, OPPO terrà un evento al MWC di Barcellona in cui svelerà ufficialmente OPPO Find X5 series e forse anche il tanto chiacchierato OPPO Pad. In queste ore, però, il sempre affidabile @evleaks ha pubblicato su Twitter i render leak del modello OPPO Find X5 Lite mettendone in mostra il design completo.

Il design leak di OPPO Find X5 Lite svela molte similitudini con Realme 9i

Uno sguardo più attento al device non può non farci venire in mente quello di un altro device cinese: Realme 9i. Messi uno di fianco all'altro notiamo un design frontale praticamente identico con la capsula auricolare in alto, la fotocamera punch hole laterale e la cornice inferiore piuttosto visibile. Anche il retro, inoltre, svela una singolare similitudine della fotocamera principale ad eccezione del sensore terziario e del flash LED.

Le ultime indicazioni circa la scheda tecnica di OPPO Find X5 Lite parlano di un device con un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz – piccole differenze con Realme 9i che invece monta un pannello LCD IPS -, processore MediaTek Dimensity 900, fino a 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio interno, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida (non è ancora chiaro se a 65W ma è molto probabile che sarà inferiore) e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Infine, per quanto riguarda la fotocamera posteriore sono attesi un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP; frontalmente si parla di una fotocamera da 32 MP.