Oppo Find X3 Neo è in promozione su eBay a soli €559,99. Con un ribasso del 25% risparmi ben €190 portandoti a casa un dispositivo eccezionale e con delle specifiche tecniche uniche. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie a GLS Espresso.

Uno smartphone che ti fa innamorare a prima vista: Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Neo è un dispositivo veramente unico nel suo genere. Curato nei minimi particolari ti permette di avere in mano uno smartphone perfetto per ogni esigenza. Inoltre in questa colorazione Starlight Black ti affascina a prima vista.

Con il suo display da 6,55 pollici rimane subito colpito dalla qualità che ti offre visto che stiamo parlando di una risoluzione Full HD+ e di un pannello OLED su cui i colori risaltano in maniera pressoché perfetta.

Al suo interno trovi un processore Qualcomm che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per poter fare praticamente tutto ciò che vuoi. Applicazioni, streaming, gaming mobile e tanto altro ancora saranno all'ordine del giorno.

Non manca all'appello un eccezionale comparto fotografico composto da una quad camera posteriore con sensori principale di 50 megapixel. Integrazione dell' intelligenza artificiale ti permette di scattare fotografie come un professionista ed immortalare i tuoi ricordi preferiti nella massima qualità. Non manca neanche la stabilizzazione dei video che è presente sia sulla lente posteriore che sulla lente frontale per non farti mancare proprio nulla.

La batteria da 4500 mAh è una seconda caratteristica da non sottovalutare visto che ti offre un'autonomia elevata. Se poi conti che viene abbinata alla ricarica SuperVooc 2.0 da 65W, starai una favola visto che in 30 minuti tornerai completamente operativo.

Ti ricordo, infine, che questo smartphone non sono i resistenti all'acqua alla polvere ma supporta anche la connessione 5G.

Acquista subito Oppo Find X3 Neo su eBay a soli €559,99. Lo ordini e lo ricevi in tempi veramente ridotti grazie alla spedizione gratuita e operate con GLS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone