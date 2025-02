Oppo Find N5 ufficiale: lo smartphone pieghevole più sottile al mondo è qui

Oppo ha finalmente presentato il suo ultimo gioiello tecnologico: stiamo chiaramente parlando di Oppo Find N5, svelato nel corso di un evento a Singapore.

Nonostante il lancio sia stato definito “globale”, nel mercato occidentale dovrebbe essere disponibile la versione rinominata OnePlus Open 2, con caratteristiche hardware pressoché identiche a quelle di Oppo Find N5.

Caratteristiche tecniche e prezzo di Oppo Find N5

Come previsto, Oppo Find N5 è uno smartphone pieghevole che si distingue per uno spessore da record: appena 4,21 mm da aperto e 8,93 mm da chiuso. Questi numeri lo rendono a tutti gli effetti il foldable “a libro” più sottile al mondo, superando anche dispositivi come l’Honor Magic V3 e persino gli iPad Pro di Apple. Per raggiungere questa incredibile sottigliezza, l’azienda ha adottato soluzioni ingegneristiche innovative, come l’integrazione della porta USB C direttamente nella scocca in titanio e fibra di carbonio.

Il peso è un altro punto di forza: solo 229 grammi, appena 2 grammi in più rispetto ad iPhone 16 Pro Max, con in più la comodità di uno schermo pieghevole. Oppo Find N5 è anche il primo smartphone pieghevole a libro che ottiene le certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9, garantendo resistenza all’immersione e ai getti d’acqua ad alta pressione. La nuova cerniera, inoltre, riduce quasi completamente la visibilità della piega: un problema comune per i dispositivi di questa tipologia.

Sul fronte delle specifiche tecniche, Oppo Find N5 promette benissimo: confermato il chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm (probabilmente nella variante a 7 core ottimizzata per i pieghevoli), abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il display principale è un OLED flessibile da 8,12 pollici con rapporto 9:9,9, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e una luminosità massima di 2.100 nit. Lo schermo esterno, da 6,62 pollici, raggiunge addirittura i 2.450 nit, rendendolo ideale per l’uso in condizioni di luce intensa.

Anche il comparto fotografico è di alto livello: Oppo Find N5 può contare su un modulo triplo posteriore che include un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo periscopico 3x da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 8 MP. La batteria da 5.600 mAh, abbinata al sistema di ricarica rapida cablata SuperVOOC da 80 W e wireless AirVOOC da 50 W, garantisce una lunga autonomia anche con utilizzo intenso.

Il sistema operativo è Android 15 personalizzato con ColorOS 15, con la garanzia di 4 major update e 6 anni di patch di sicurezza. Oppo Find N5 sarà disponibile dal 28 febbraio nei colori Cosmic Black e Misty White, con un prezzo di 2.499 dollari di Singapore (circa 1.789 euro) per la configurazione unica da 16 + 512 GB.