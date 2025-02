Honor Magic V4 potrebbe arrivare con largo anticipo sulla tabella di marcia

In casa Honor fervono i preparativi per il lancio del nuovo Magic V4, successore del Magic V3, attualmente il foldable più sottile sul mercato: record che, tuttavia, potrebbe essere battuto dall’imminente presentazione di Oppo Find N5.

Secondo le ultime indiscrezioni, Honor Magic V4 dovrebbe debuttare in Cina tra fine maggio ed inizio giugno, con una possibile distribuzione internazionale anticipata rispetto al solito. Lo scorso anno, invece, il Magic V3 è stato presentato in Cina il 12 luglio e poi lanciato a livello globale durante l’IFA di settembre.

Quest’anno, però, Honor sembrerebbe intenzionata ad accelerare i tempi per poter meglio affrontare la concorrenza.

Honor Magic V4: cosa sappiamo al momento

Come detto, uno dei motivi alla base di questa scelta strategica è il prossimo lancio del Find N5 di Oppo, che promette di essere il (nuovo) foldable più sottile al mondo, superando il traguardo del Magic V3. A differenza di Honor, Oppo ha pianificato il lancio globale simultaneo, aumentando la pressione sul competitor. Di conseguenza, il Magic V3, con uno spessore di 9,2 mm quando chiuso e 4,3 mm aperto, potrebbe a breve perdere il suo primato e cedere il posto ad Oppo Find N5, che si dice possa misurare appena 8,93 mm da chiuso.

Honor, nota per la sua attenzione ai design ultrasottili, potrebbe dunque rispondere con un Magic V4 ancora più rivoluzionario. Si parla di nuovi materiali e un meccanismo a cerniera migliorato, oltre a un possibile upgrade della batteria, che potrebbe raggiungere i 6.000 mAh, rispetto ai 5.150 mAh del predecessore. Inoltre, il dispositivo dovrebbe montare il chipset Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni da top di gamma.

Se Honor riuscisse a lanciare il Magic V4 prima del previsto, potrebbe non solo riportare in casa il titolo di foldable più sottile per questo nuovo modello ma anche anticipare l’uscita del Samsung Galaxy Z Fold 7, che invece è atteso per il mese di luglio.