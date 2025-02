iPhone 16 Pro Max dovrebbe temere le fotocamere di Nothing Phone (3a)

Nothing si sta preparando al lancio del suo nuovo smartphone, vale a dire il Nothing Phone (3a). Per creare il giusto hype attorno al dispositivo, il team della community ha deciso di metterne alla prova il sistema fotografico mediante un confronto diretto con l’iPhone 16 Pro Max.

Il risultato? Nothing Phone (3a) ha tenuto botta egregiamente, dimostrando di poter competere con uno dei migliori smartphone sul mercato per quanto riguarda la qualità fotografica.

Nothing Phone (3a) promette foto da top di gamma

Una delle novità più interessanti del Nothing Phone (3a) è l’introduzione di un obiettivo periscopico in grado di effettuare lo zoom ottico 6x, che assicura dettagli impressionanti anche a lunga distanza. Nel video pubblicato da Nothing, sono stati mostrati diversi scatti di prova, tra cui foto ravvicinate, zoomate e immagini di soggetti in movimento. Il Phone 3a si è distinto per l’elevata qualità degli scatti, mantenendo un’ottima resa anche in condizioni ambientali complesse.

Tramite un aggiornamento inviato via email alle principali testate giornalistiche, Nothing ha poi svelato ulteriori dettagli sul sistema fotografico del dispositivo. Il telefono è dotato di un sensore principale da 50 megapixel con capacità di zoom variabile, in grado di catturare il 64% di luce in più rispetto ai modelli precedenti, migliorando nitidezza e profondità delle foto. Inoltre, il TrueLens Engine 3.0, alimentato dall’intelligenza artificiale, ottimizza le immagini attraverso il tone mapping e il rilevamento delle scene. Lo smartphone supporterà anche la modalità Ultra HDR e la registrazione dei video in 4K.

Il lancio del Nothing Phone 3a è previsto per il 4 marzo e, sulla base dei test preliminari che abbiamo potuto osservare finora, questo dispositivo potrebbe rappresentare una seria alternativa rispetto ai big del settore in termini di qualità fotografica: particolare tutt’altro che scontato nel caso di un prodotto dal costo nettamente inferiore a quello di altri giganti come lo stesso iPhone 16 Pro Max di Apple.