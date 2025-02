iPhone pieghevole: quando esce? Ci sono delle importanti novità

Le voci relative al prossimo arrivo di un iPhone pieghevole si fanno sempre più insistenti, con Apple che sembra finalmente pronta a fare il suo ingresso in questo segmento di mercato.

A differenza di Samsung e Google, che hanno già lanciato diversi modelli, l’azienda di Cupertino ha scelto di attendere per inseguire una sostanziale perfezione tecnica, specie per quanto riguarda la qualità dello schermo a bordo dell’iPhone pieghevole.

iPhone pieghevole: a che punto siamo?

Le ultime indiscrezioni lasciano intendere che Apple sia attualmente impegnata nella selezione del fornitore dei display per il suo iPhone pieghevole: una decisione attesa tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, a seguito della quale prenderebbe ufficialmente il via la produzione. I criteri di scelta sono molto rigidi, con un’attenzione particolare alla durabilità e alla riduzione delle pieghe: difetti che ancora adesso affliggono molti smartphone pieghevoli.

Si prospetta una strategia simile a quella di Samsung, con due tipologie di iPhone pieghevoli: un modello a conchiglia, più compatto come il Galaxy Z Flip, ed un modello che si apre fino a raggiungere le dimensioni di un tablet, simile al Galaxy Z Fold. La data di lancio rimane incerta ma si vocifera di un possibile debutto già nel 2025. Secondo altri analisti di mercato, invece, bisognerà attendere fino al 2027 ed il primo modello a debuttare potrebbe essere proprio quello a conchiglia.

Non solo smartphone in ottica futura: la società starebbe esplorando anche l’uso di display pieghevoli a bordo dei MacBook, con modelli che potrebbero raggiungere i 19,5 pollici di diagonale. L’ingresso di Apple nel settore dei foldable è certamente tardivo rispetto alla concorrenza, ma ciò potrebbe consentirle di proporre soluzioni più mature ed avanzate. Da questo punto di vista, il vero banco di prova per l’iPhone pieghevole sarà il superamento delle problematiche legate alla durabilità ed alle pieghe del display: elementi cruciali per il successo di un dispositivo di tale categoria.