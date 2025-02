Huawei Mate XT, il lancio globale si avvicina: preparate il portafoglio

Dopo aver fatto molto parlare di sé in Cina, lo smartphone trifold Huawei Mate XT si appresta a varcare i confini nazionali.

La recente certificazione presso il TDRA degli Emirati Arabi Uniti, con il codice identificativo GRL-LX9, ha acceso i riflettori sull’imminente distribuzione globale di questo dispositivo a marchio Huawei, confermando le voci che circolavano già da diverso tempo.

Huawei Mate XT sta arrivando, pronto a replicare il successo ottenuto in Cina

I dettagli più succosi circa il lancio di Huawei Mate XT, come la data di lancio precisa, restano ancora avvolti nel mistero, ma l’indizio della certificazione è un segno inequivocabile. Se dovessimo dar retta alle indiscrezioni di qualche mese fa, il debutto a livello mondiale potrebbe avvenire addirittura entro i prossimi due mesi, durante il primo trimestre di quest’anno.

Non c’è motivo di pensare che le caratteristiche tecniche possano subire modifiche rispetto al modello già in commercio in Cina. Huawei Mate XT è un vero concentrato di tecnologia, con un ingegnoso sistema di piegatura che permette di passare da un display compatto da 6,4 pollici ad un ampio schermo da 7,9 pollici in modalità doppia, fino a raggiungere ben 10,2 pollici a piena apertura.

A bordo di Huawei Mate XT primeggia un pannello OLED LTPO di altissma qualità, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz che garantisce una fluidità estrema delle immagini, un oscuramento PWM a 440 Hz per ridurre l’affaticamento visivo ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per una risposta istantanea ai comandi.

Sotto la scocca, Huawei Mate XT monta il chip Kirin 9010, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM ed 1 TB di memoria interna: insomma, una configurazione che non teme confronti. L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.600 mAh, che supporta la ricarica cablata da 66W e quella wireless da 50W: ideale per un uso intenso dello smartphone

Anche il comparto fotografico non è stato trascurato: Huawei Mate XT può contare su un sensore principale da 50 MP con apertura variabile che va da f/1.4 a f/4.0 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), a cui si aggiungono un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo periscopico sempre da 12 MP. Per i selfie, invece, c’è una fotocamera frontale da 8 MP.

Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale della data di lancio ma, sempre secondo i rumor, Huawei Mate XT potrebbe a breve doversi fronteggiare con un altro temibile avversario: lo smartphone trifold Samsung.