OPPO Find N non teme l'usura: ecco come si comporta la cerniera

OPPO Find N, il nuovo foldable del colosso cinese, continua a far parlare (bene) di sé dopo che il device aveva registrato un incredibile record di vendite al lancio ed è anche riuscito a riaccendere l'attenzione verso un settore ormai controllato da Samsung in lungo e in largo. In queste ore Pete Lau, CEO di OnePlus e Chief Product Officer di OPPO, ha pubblicato una nuova foto su Weibo in cui lo si vede reggere due OPPO Find N.

OPPO Find N supera senza problemi un importante test di durabilità

All'interno del post ha svelato che il team di ricerca e sviluppo ha superato con successo un test di durabilità piuttosto importante: 100mila piegamenti del pannello senza mostrare alcun segno di cedimento – ricordiamo che il foldable ruota attorno alla presenza di una cerniera verticale innovativa in grado di offrire un'esperienza di utilizzo senza precedenti.

Gli ingegneri OPPO hanno lavorato duramente per realizzare un meccanismo in grado di evitare la formazione della leggera (ma ben visibile) increspatura del display proprio a livello della cerniera, assicurandosi così un vantaggio strategico verso competitor del calibro di Motorola (con il RAZR 5G) e Samsung (con Samsung Galaxy Z Fold3).

Che dire: un altro grande risultato per OPPO Find N, il cui futuro appare sempre più radioso.