OPPO Find N: arrivano gli sfondi ufficiali da scaricare

Gli sfondi ufficiali di OPPO Find N sono già disponibili al download. Nella giornata di ieri OPPO Find N è stato ufficialmente annunciato e rappresenta la prima vera alternativa agli smartphone pieghevoli di Samsung, a tal punto che il colosso sudcoreano dovrebbe prendere in prestito queste tre feature del device di OPPO per migliorare le prossimi generazioni dei suoi Galaxy Z Flip e Z Fold.

Correte a scaricare gli sfondi ufficiali di OPPO Find N per trasformare il vostro device

Come sappiamo OPPO Find N è al momento esclusiva del mercato cinese, motivo per cui la possibilità di scaricare e utilizzare i wallpaper ufficiali rende la pillola meno amara, soprattutto per chi vorrebbe averlo già adesso tra le mani. Ciascuno degli sfondi presenti nella galleria sottostante, che non rappresentano la collezione completa di wallpaper disponibili, ha una risoluzione pari a 2057 x 1920 pixel.

Ice Universe, leaker molto affidabile e noto in rete per le sue anticipazioni, ha pensato bene di pubblicare una piccola selezione dei wallpaper di OPPO Find N. Come potete facilmente notare, si tratta di otto sfondi raffiguranti elementi artificiali, alcuni in 3D, evidentemente pensati anche per combaciare al meglio con il tema chiaro e scuro della personalizzazione Android.