OPPO lavora al successore di Find N: la rivoluzione non si ferma

Una recente richiesta di brevetto di OPPO al CNIPA (China National Intellectual Property Administration) svela che il colosso cinese starebbe lavorando a un nuovo modello di smartphone pieghevole che prenderà il posto di OPPO Find N. Come ben sappiamo il primo foldable di OPPO è stato accolto con incredibile entusiasmo dalla stampa e dagli utenti per via del suo design molto più compatto e appagante rispetto Samsung Galaxy Z Fold3, e sembra piuttosto chiaro che la compagnia stia spingendo su questa nuova categoria di prodotti di cui oggi abbiamo l'opportunità di scoprirne il design.

Un brevetto svela il nuovo modello di OPPO Find N

I render relativi ai disegni tecnici presenti nel brevetto mostrano un telefono con un design simile a quello di OPPO Find N, anche se è ben visibile una interessante novità: una seconda cerniera orizzontale pensata per offrire una chiusura a ventaglio. In questo modo, infatti, sarebbe possibile sfruttare la fotocamera principale del telefono come modulo per gli scatti selfie e per gli scatti “normali”.

Questo singolare design sembra aver costretto gli ingegneri OPPO a sacrificare la fotocamera frontale di tipo punch hole, magari preferendo ad essa un sensore direttamente integrato sotto il display. Il nuovo smartphone di OPPO è molto interessante anche se con tutta probabilità non vedrà mai la luce del sole; del resto stiamo pur sempre parlando di un brevetto. Infine, restando in tema, gli ultimi rumor indicano che il colosso cinese stia lavorando a un inedito flip phone come diretto competitor di Samsung Galaxy Z Flip3.