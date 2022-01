OPPO ha in cantiere il suo primo flip phone: Samsung trema

Il lancio di OPPO Find N, il primo foldable del colosso cinese, ha svelato che non solo è possibile immaginare uno smartphone pieghevole di successo, ma che è possibile realizzare un device con specifiche e un look & feel superiore a quello offerto da Samsung Galaxy Z Fold3. In queste ore apprendiamo che OPPO avrebbe in cantiere il suo primo flip phone e che sarà il competitor diretto di Samsung Galaxy Z Flip3.

OPPO sta realizzando il suo primo flip phone

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker Mukul Sharma, infatti, il primo smartphone a conchiglia del colosso hi-tech offrirebbe agli utenti un incredibile rapporto qualità/prezzo; evidentemente l'incredibile successo di OPPO Find N ha sottolineato l'estremo interesse del mercato verso questo genere di device se proposti a un prezzo molto inferiore rispetto a quello richiesto da Samsung.

Secondo il leaker, inoltre, il primo flip phone di OPPO dovrebbe arrivare sul mercato (cinese) entro il Q3 del 2022. L'idea è che la compagnia possa stravolgere i piani di Samsung proprio nel periodo dell'anno più caro al colosso sudcoreano, quando di solito svela la nuova gamma di smartphone pieghevoli.

Ma c'è di più: sembra che OPPO stia già lavorando al successore di OPPO Fine N, il cui lancio è atteso non prima dei primi mesi del 2023. Insomma: è chiaro che OPPO abbia intenzione di sfruttare l'interesse del pubblico verso i suoi smartphone pieghevoli a sfavore di Samsung; resta da vedere quale sarà la risposta del colosso sudcoreano con l'arrivo della serie Samsung Galaxy Z Fol4 e Galaxy Z Flip4.