Il nuovo mediogamma OPPO F19s ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth; questo ci fa presumere che il suo debutto sia imminente.

OPPO F19s: cosa sappiamo al momento?

Ci sono molte indiscrezioni che suggeriscono che l'OPPO F19 potrebbe essere lanciato in qualunque momento, visto che ha appena ottenuto la certificazione dell'ente Bluetooth SIG.

Il nuovo terminale si unirà alla gamma di telefono facenti parte della gamma F19. Il primo dispositivo della line-up è stato svelato a marzo di quest'anno. Questa serie attualmente include i modelli F19 Pro e F19 Pro+ 5G, entrambi presentati a marzo 2021, e l'F19 standard, svelato ad aprile .

La certificazione Bluetooth SIG di solito precede il lancio dei dispositivi, anche se non è definitiva e non si può prevedere la data esatta fino a quando l'azienda non la comunica.

Tuttavia, la maggior parte dei prodotti ottiene un debutto immediato dopo esser approdati sul portale BT SIG. Ci sono solo alcuni dettagli che potrebbero essere analizzati dall'autorità di certificazione Bluetooth. Il numero di modello dell'Oppo F19 è CPH2223. Sappiamo che disporrà della connettività Bluetooth 5.0.

Anche l'OPPO F19 è stato oggetto di interesse da parte di molti tipster. Una recente indiscrezione ha indicato che i gadget della gamma sono pronti per arrivare sul mercato indiano al prezzo di Rs. 18.000 ($ 245). È stato anche affermato che saranno alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 662. Si dice che gli F19 funzionino su Android 11 insieme a ColorOS11.1.

Secondo le specifiche, F19s avrà un pannello AMOLED Full HD + da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento decente, oltre a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Non di meno, si dice che disponga di una configurazione a tripla lente sul retro, con una main camera da 48 MP. Inoltre potrebbe godere di una batteria da 5.000 mAh e supporto per la ricarica da 33 W.

