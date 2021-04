OPPO ha appena lanciato in India il suo nuovo F19, smartphone di fascia media che fa parte dell’omonima serie occupata già da F19 Pro e F19 Pro +.

F19: specifiche chiave

Dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W (ricarica del 54% in 30 minuti, del 100% in circa 72 minuti), il nuovo OPPO F19 dispone di un SoC Qualcomm Snapdragon 662, associato ad un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile via microSD).

Il display del terminale è un AMOLED da 6,43 pollici, con frequenza di aggiornamento fino 60 Hz, rapporto schermo-corpo del 90,8% e d’aspetto di 20: 9.

Sul retro, l’F19 presenta una configurazione a tripla fotocamera, la cui principale è da 48 MP (ha anche due sensori da 2 MP per profondità e macro), mentre per i selfie, ci pensa una camera frontale da 16 MP.

Disponibile nelle colorazioni Midnight Blue e Prism Black, ricordiamo che il chipset a bordo del device è l’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 (SM6115), realizzato a 11 nanometri e associato alla GPU Adreno 610.

Il modulo della connettività dell’OPPO F19 è composto dai seguenti sistemi: Dual nano SIM (dual stand-by), 4G, Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), Bluetooth 5.0 LE (A2DP, aptX), GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), jack da 3.5 mm e microUSB Type-C 2.0 (OTG).

L’entry level Oppo F19 – animato da Android 11 con l’interfaccia proprietaria ColorOS 11.1 – misura 160.3 x 73.8 x 8 mm e pesa 175 grammi; per quanto riguarda il prezzo, la compagnia cinese non ha fornito alcuna indicazione ma siamo certi che si tratta di uno smartphone low cost.

