OPPO Enco X in SUPER OFFERTA su Amazon: sono da prendere subito (-61%)

La nuova offerta Amazon dedicata alle OPPO Enco X è da cogliere al volo: le cuffie true wireless di OPPO sono ora acquistabili al prezzo scontato di 69 euro invece di 179 euro, con il 61% di sconto rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, pagando con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere le cuffie al carrello.

OPPO Enco X in offerta: a questo prezzo sono imperdibili

Le OPPO Enco X sono ottimi auricolari Bluetooth “true wireless” di alta qualità. Si tratta di auricolari pensati per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, con possibilità di sfruttare il codec LHDC per l’audio in alta risoluzione. C’è anche la cancellazione del rumore oltre alla modalità Transparency. Da segnalare anche un’autonomia elevata, con possibilità di utilizzo fino a 25 ore, considerando anche la carica della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco X al prezzo scontato di 69 euro invece di 179 euro, beneficiando di uno sconto del 61%.

