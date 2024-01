OPPO Enco Buds2 Pro in offerta lancio a 49,99€ su OPPO Store

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro sono in offerta lancio 49,99 euro su OPPO Store, il negozio online ufficiale della casa asiatica. Disponibili nelle colorazioni Graphite Black e Granite White, sono stati presentati ufficialmente nella giornata di ieri insieme al nuovo tablet OPPO Pad Neo e hanno stupito tutti per l’autonomia extra-large di 38 ore e il super driver da 12,4 mm.

Le dimensioni del driver e la batteria di lunga durata sono i due principali punti di forza degli Enco Buds2 Pro di OPPO, destinati a riscuotere un grande successo anche nel nostro Paese grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo. Su OPPO Store è possibile acquistare con VISA, Mastercard, Maestro e PayPal.

OPPO Enco Buds2 Pro subito in offerta sotto i 50 euro

Il modello Enco Buds2 Pro integra un driver dinamico extra-large in titanio da 12,4 mm, grazie al quale è possibile ottenre un audio cristallino e bassi profondi. Esperienza sonora migliorata ulteriormente con l’algoritmo OPPO Sound Master, che introduce l’equalizzazione personalizzata per rendere la propria playlist ancora più coinvolgente.

Certificazione IP55 e batteria di lunga durata – con la custodia di ricarica è possibile raggiungere fino a 38 ore di autonomia – fanno sì che i Buds2 Pro siano pronti ad affrontare qualunque tipo di situazione. Se ad esempio si ha la passione dello sport e dell’attività all’aria aperto, possono trasformarsi nei compagni ideali.

Pollice in alto anche per il supporto al nuovo Bluetooth 5.3, bineurale. Esso rappresenta un passo in avanti importante rispetto alla precedente generazione, per una connessione ancora più stabile e rapida.

OPPO Enco Buds2 Pro, i nuovi auricolari del colosso asiatico, sono in offerta lancio a 49,99 euro su OPPO Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.