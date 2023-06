OPPO Enco Buds2 in offerta SPECIALE a metà prezzo da Unieuro

Le OPPO Enco Buds2 sono le cuffie true wireless di nuova generazione dell’azienda asiatica OPPO, un marchio che sta prendendo sempre più piede in Italia per l’ottima qualità dei suoi dispositivi, dagli smartphone agli smartwatch, passando pure per gli auricolari senza fili. Il nuovo modello si caratterizza per le dimensioni più piccole rispetto alla media, questo però non deve trarre in inganno visto che l’esperienza sonora è al top, grazie a bassi potenti ed effetti sonori live stereo.

L’ ultima offerta del volantino speciale OPPO di Unieuro fa crollare il prezzo a 24,99 euro, per effetto dello sconto del 50% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ti farà piacere inoltre sapere che la consegna è gratuita.

OPPO Enco Buds2 in sconto del 50% da Unieuro

Uno dei segreti delle Enco Buds2 è l’implementazione al loro interno di un driver dinamico titanizzato da 10mm, attraverso cui le cuffie di OPPO regalano bassi ritmici, definiti e allo stesso tempo potenti. L’esperienza sonora si conserva al top anche grazie agli effetti sonori esclusivi e personalizzati in base ai diversi stili musicali che si ascoltano. E con la funzionalità proprietaria Clear Vocals, puoi migliorare nell’immediato la qualità di ascolto della voce.

L’altro punto di forza delle cuffie true wireless di OPPO è l’autonomia fino a 28 ore di ascolto continuo tramite la custodia di ricarica, una durata tale che ti consente di ascoltare la musica anche per più di un giorno in maniera ininterrotta. L’autonomia con una singola carica corrisponde invece a 7 ore. Non solo però, perché se riponi in carica gli auricolari appena 10 minuti, otterrai subito 1 ora di riproduzione musicale.

Cogli al volo l’ultima offerta delle OPPO Enco Buds2 da Unieuro per risparmiare la metà esatta dell’importo rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

