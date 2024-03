OPPO Enco Buds 2: ottimi auricolari Bluetooth a meno di 20€ su Amazon

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare degli ottimi auricolari Bluetooth a meno di 20 euro. Il modello da scegliere sono gli OPPO Enco Buds 2, vero e proprio punto di riferimento del mercato per rapporto qualità/prezzo, in questo momento. Con l’offerta in corso, è possibile acquistare gli auricolari con un prezzo scontato di 19,99 euro. Le cuffie true wireless di OPPO sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Enco Buds 2: a questo prezzo sono un best buy

Le OPPO Enco Buds 2 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa contenuta. Tra le specifiche troviamo il supporto al Bluetooth 5.2, per un audio a bassa latenza binaurale, oltre a un driver titanizzato da 10 mm.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione intelligente del rumore in chiamata, che garantisce un audio sempre cristallino. Ci sono poi i comandi touch sugli auricolari. Le OPPO Enco Buds 2 hanno un’ottima autonomia, con un massimo di 28 ore di utilizzo, considerando la carica garantita dalla custodia, e fino a 7 ore di ascolto con una sola carica della batteria integrata negli auricolari.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare le OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 19,99 euro. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere gli auricolari al carrello.