OPPO Enco Air3: -50% con l'offerta Amazon di oggi, sono le cuffie TWS da prendere

Per chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo con le OPPO Enco Air3 che sono acquistabili al prezzo scontato di 34,99 euro invece di 69,99 euro. Lo sconto del 50% fa la differenza e rende gli auricolari di OPPO la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un prodotto di qualità ma con una spesa contenuta. In aggiunta, questi auricolari sono perfetti anche per chi non ama i modelli in-ear. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

OPPO Enco Air3: -50% su Amazon

Le OPPO Enco Air3 hanno tutto quello che serve a chi è alla ricerca di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le funzioni troviamo un driver in titanio da 13,4 pollici oltre alla possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore AI. Da segnalare anche il supporto al Bluetooth 5.3, con Fast Pair per il collegamento rapido ai dispositivi Android e con la possibilità di connessione a due dispositivi in contemporanea. Anche l’autonomia è ottima, con 25 ore di utilizzo considerando anche la carica della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Air3 con un prezzo scontato di 34,99 euro. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon e sono ora un vero e proprio best buy per la maggior parte degli utenti alla ricerca di cuffie true wireless di qualità. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.