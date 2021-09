OPPO: ecco la smart TV K9 da 75" con cloud gaming Tencent

OPPO Smart TV K9 75″ è la nuova televisione di ultima generazione del colosso cinese; arriva con il servizio di cloud gaming Tencent START, MEMC e molto altro ancora.

OPPO Smart TV K9: le caratteristiche

A maggio, l'OEM cinese ha lanciato la nuova OPPO Smart TV K9 in Cina. La società ha presentato il televisore in tre dimensioni: 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Ora, dopo circa quattro mesi, l'azienda ha annunciato l'iterazione da 75 pollici di questo particoare prodotto durante l'evento di lancio tenutosi ieri domenica 26 settembre. In quest'occasione, è stato mostrato anche il device K9 Pro e l'orologio Watch Free.

La nuova OPPO Smart TV K9 75 “è simile alla OPPO Smart TV K9 65″ in termini di specifiche. Le uniche differenze tra i due sono le dimensioni del display e la capacità di archiviazione. Come suggerisce il nome, il nuovo modello sfoggia uno schermo da 75 pollici e viene fornito con una memoria interna da 32 GB anziché da 16 GB. Tuttavia, la quantità di RAM rimane 2 GB.

Come la maggior parte dei televisori smart di fascia media, il nuovo arrivato presenta una struttura in metallo con un rapporto schermo-corpo del 95%. Presenta un pannello LCD retroilluminato a LED (DLED) con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (4K), 1,07 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento di 60 Hz con MEMC e luminosità di 300 nit (tipica).

Non di meno, il pannello ha una gamma di colori DCI-P3 al 93%, una precisione del colore di E≈1.5 e supporta più standard HDR (HDR10+, HDR10, HLG). Può anche decodificare e trasmettere contenuti in HDR10+.

Il televisore è alimentato da un chipset MediaTek MT9652. Questo SoC è costituito da una CPU ARM Cortex-A73 quad-core e una GPU ARM Mali-G52 MC1.

Per quanto riguarda il software, esegue ColorOS TV 2.0 con supporto per le principali piattaforme di streaming in Cina, assistente vocale Xiaobu (Breeno), è presente un telecomando abilitato NFC per l'accoppiamento rapido con smartphone OPPO, connettività al servizio cloud gaming Tencent START e molto altro ancora.

Sul fronte connettività, il televisore arriva con WiFi dual band, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (di cui uno compatibile eARC), 2 x USB 2.0, AV 3-in-1, porta audio digitale (ottica), DTMB e Ethernet.

Ultimo ma non meno importante, il televisore è dotato di un sistema di speaker a 2 unità con una potenza massima di 30 W e supporto Dolby Audio. Ha anche il supporto per la webcam esterna 1080p (FHD).

L'OPPO Smart TV K9 da 75 pollici ha un prezzo di ¥ 5,799 ($ ​​898) in Cina.