Secondo quanto riferito, OPPO ha appena spoilerato ufficialmente l'arrivo della ColorOS 12 basata su Android 12 attraverso un post pubblicato su Weibo.

ColorOS 12: cosa sappiamo sulla nuova UI di OPPO?

Google dovrebbe rilasciare Android 12 stabile questo mese. Si prevede inoltre che alcuni OEM partner rilasceranno nuove versioni della loro skin basate sull'ultima versione del software del robottino verde immediatamente dopo.

Una di queste società sembra essere OPPO, la quale ha ufficialmente iniziato a mostrare in rete la sua prossima major release chiamata ColorOS 12.

L'account ufficiale ColorOS Weibo di OPO ha condiviso un'immagine teaser all'inizio della giornata di oggi. L'immagine mostra l'icona dell'orologio ColorOS che segna le ore 12 in punto. Il post dice anche che la compagnia condividerà maggiori informazioni in dettaglio domani, martedì 7 settembre.

Riteniamo che il brand cinese annunci domani la data dell'evento di lancio della ColorOS 12; dai rumor emersi, pare che lo show possa tenersi il 13 settembre. Per chi non lo sapesse, OPPO ha tenuto un evento dedicato per ColorOS 11 l'anno scorso dopo che Android 11 è stata presentata in versione stabile.

Quindi, lo stesso potrebbe accadere quest'anno. Ciò significa che Android 12 potrebbe essere annunciato già oggi o fra pochissimi giorni.

Al momento, conosciamo solo alcune curiosità sulla nuova skin del colosso asiatico. Si dice che il nuovo software sia dotato di una nuova funzionalità chiamata “Cross Screen Interconnection“, che non è altro che un clone della Multi Screen Collaboration di Huawei.

La società implementerà funzionalità e linguaggi di progettazione derivanti da varie altre skin Android cinesi come la MIUI, la Flyme, la Smartisan OS e la HydrogenOS.

Dulcis in fundo, sembra che ColorOS 12 non si troverà solo sugli smartphone OPPO ma anche sui terminali OnePlus e realme.

OPPO

App