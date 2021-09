OPPO e OnePlus: arriva la nuova UI unificata

I telefoni OnePlus e OPPO, il prossimo anno, rilasceranno una nuova versione della UI unificata per entrambi i brand; ecco la novità della settimana.

OnePlus e OPPO: la UI sarà pazzesca

OnePlus ha apportato grandi cambiamenti alle sue operazioni nell'ultimo anno; quella che era iniziata come una fusione di alcuni team è diventata una piena integrazione con OPPO nel giugno 2021. Il mese successivo, il nuovo “sub brand” ha annunciato che OxygenOS avrebbe condiviso una base di codice integrata con la ColorOS.

Prima di questo annuncio, i nuovi telefoni OP lanciati in Cina quest'anno hanno abbandonato la HydrogenOS per la skin della casa madre e oggi, Pete Lau ha rivelato un grande cambiamento in arrivo sui telefoni OnePlus e sui telefoni OPPO l'anno prossimo, che metterà fine ai loro singoli sistemi operativi.

In un post sul forum intitolato OnePlus 2.0, che descrive in dettaglio il futuro dell'azienda, il fondatore Lau ha rivelato che i team OxygenOS e ColorOS sono stati integrati e saranno guidati da Gary C., il capo della OxygenOS.

Questo nuovo team si concentrerà sullo sviluppo di un sistema operativo unificato e aggiornato che alimenterà i dispositivi di entrambi i brand a livello globale. Il nuovo sistema operativo avrà l'esperienza veloce, fluida e senza fronzoli tipica di OxygenOS e la stabilità e le ricche funzionalità della ColorOS.

Questo nuovo sistema operativo unificato non ha ancora un nome, ma il dirigente di OP ha assicurato ai fan che manterrà il “DNA di OxygenOS che molti di voi amano così tanto, offrendo allo stesso tempo un'esperienza migliorata nel complesso“.

Il CEO di OnePlus, che funge anche da Chief Product Officer di OPPO, ha anche affermato che la nuova UI unificata sarà personalizzata specificamente per i dispositivi del sottomarchio in modo da soddisfare le aspettative dei fan più affezionati. Il sistema operativo sarà pulito e leggero e la compagnia continuerà a supportare lo sblocco dei bootloader.

La skin verrà rilasciata con il lancio delle ammiraglie del 2022 (OnePlus 10 Series).