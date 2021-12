ColorOS 12: ecco quando arriverà la personalizzazione di OPPO

OPPO ha svelato la timeline dell'aggiornamento a ColorOS 12 per una nutrita selezione di smartphone, già a partire da questo mese. Come si può notare nelle immagini disponibili più in basso, si tratta del client beta e della versione stabile della personalizzazione ColorOS 12 per il momento esclusiva dei residenti in India.

Ecco la timeline circa l'aggiornamento alla ColorOS 12 di OPPO

Il colosso cinese, che in queste ore ha anche lanciato in Italia l'app per la Community, svela che i primi dispositivi a ricevere ColorOS 12 con Android 12 saranno OPPO Reno5 Pro e OPPO F19 Pro+ dal 10 dicembre, mentre il modello OPPO A74 5G seguirà entro la fine del mese. A essi si aggiungeranno il Find X2 e la serie OPPO Reno6 a partire da fine mese.

Scopriamo quando sarà disponibile la personalizzazione ColorOS 12 di OPPO:

Beta Reno5 Pro 5G e OPPO F19 Pro+, dal 10 dicembre in poi OPPO A74 5G, dal 28 dicembre in poi

Stabile OPPO Find X2, dal 20 dicembre in poi OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Edition e OPPO Reno6 Pro 5G, dal 22 dicembre in poi OPPO Reno6 5G, dal 28 dicembre in poi



Come sottolinea l'azienda, l'aggiornamento alla ColorOS 12 di OPPO verrà rilasciato a scaglioni a partire dalle date sopracitate: gli utenti muniti degli smartphone compatibili potranno controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software.

Restiamo in attesa di scoprire le tempistiche di arrivo del nuovo OS anche per i dispositivi in Europa e in Italia.