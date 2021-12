OPPO: la app della Community arriva ufficialmente in Italia

L’applicazione Android dedicata alla nuova Community di OPPO sbarca ufficialmente in Italia. Adesso, i fan del brand hanno un nuovo modo per rimanere aggiornati. Per l’occasione, il colosso cinese dà il via a un concorso, che durerà fino al 31 dicembre e offrirà la possibilità di accedere a interessanti premi. Ecco i dettagli.

OPPO: l’app della Community è disponibile in Italia

Diventando membro della Community del brand non solo sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le novità relative ai device, scoprendo ogni volta cosa sono in grado di offrire, si potranno anche raccogliere gli OPPO Points. Una vera e propria raccolta punti, che si potranno ottenere con azioni come la creazione di un profilo oppure l’interazione tramite recensioni o commenti. Raggiungendo determinate soglie, si potrà avere accesso a sconti da utilizzare sull’OPPO Store e anche collezionare gli Ollie Badge. Ogni badge verrà conquistato al raggiungimento di un determinato livello all’interno della community stessa.

Ad esempio, semplicemente registrando il profilo sarà possibile ottenere il “Badge Member” e non solo. Infatti, al raggiungimento di ogni badge, sarà anche possibile scegliere una delle bellissime spille di Ollie da collezione. Sono 10 in tutto, una più carina dell’altra.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato con entusiasmo l’arrivo in Italia dell’app Android della OPPO Community:

“A pochi giorni dal lancio della Community, siamo felici di poter annunciare oggi la diponibilità dell’applicazione dedicata, per tutti i dispositivi Android, gratuitamente su Play Store. Grazie ad un’interfaccia user-friendly e ricca di funzionalità, vogliamo offrire ai nostri consumatori un’ulteriore modalità di utilizzo che permetterà a tutti gli utenti di godere di un’esperienza d’uso semplice, veloce ed estremamente personalizzata.”

Come anticipato, in occasione dello speciale evento, il colosso cinese ha organizzato il concorso fotografico natalizio, riservato agli iscritti alla community. Scatta, condividi e prova a rientrare fra gli autori degli 8 scatti più belli e creativi. In palio, diversi premi:

1° classificato: OPPO Find X3 Pro, lo smartphone rivoluzionario con lente microscopica in grado di catturare fino a 1 miliardo di colori.

2° classificato: OPPO Reno6, il dispositivo pensato per i creatori digitali che amano condividere ogni momento sui social media.

3° e 4° classificato: OPPO A94, lo smartphone perfetto per gli appassionati di gaming da mobile.

5° e 6° classificato: OPPO Watch, l’alleato tech per accompagnarti al meglio e in modo versatile nella vita di tutti giorni.

7° e 8° classificato: OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless che coniugano l’esperienza di Dynaudio e l’innovazione di OPPO, per un’esperienza audio di alto livello.

Per tutti i dettagli sulla OPPO Community e sul concorso di Natale, è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale.