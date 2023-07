OPPO Band torna al miglior prezzo di sempre da Unieuro

OPPO Band è la smart band del colosso asiatico, il dispositivo wearable ideale per chi vuole allargare il proprio ecosistema OPPO. Leggera e impermeabile, con un bel display e notifiche puntuali, se il tuo budget non supera i 30 euro è l’articolo perfetto.

L’offerta di queste ore del sito di Unieuro riporta il prezzo a 29,99 euro, il più basso di sempre non solo su unieuro.it ma anche su Amazon. In più benefici della spedizione gratuita, sia che tu scelga la consegna a domicilio sia se opti per il ritiro in negozio. Ricordiamo che il prezzo consigliato è di 69,90 euro.

OPPO Band in sconto del 57% sul sito di Unieuro

Se si prende come riferimento il prezzo consigliato al pubblico, lo sconto applicato da Unieuro è pari al 57%. Per effetto della direttiva Omnibus entrata in vigore all’inizio di questo mese, non vedrai però il 57% ma solamente il prezzo barrato che corrisponde alla migliore offerta degli ultimi 30 giorni. In questo caso coincide inoltre con il prezzo più basso di sempre, sia sullo store online di Unieuro che su Amazon.

OPPO Band è impermeabile fino a 5 atmosfere, ciò significa che puoi usarla mentre sei in piscina per tracciare la nuotata. Pesa poi soli 10 grammi, per uno spessore di appena 11 millimetri: tradotto, un’ergonomia da primato, ti sembrerà quasi di non sentirla al polso mentre la indossi.

Un altro punto di forza della smart band di OPPO è il display AMOLED da 1,1 pollici di diagonale con risoluzione 126×294 pixel. All’atto pratico si tratta di un ottimo display, ben visibile sotto la luce diretta del sole.

Aggiungi al carrello ora la OPPO Band per acquistarla al prezzo più basso da Unieuro e risparmiare oltre la metà rispetto al prezzo di vendita consigliato.

