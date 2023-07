OPPO Band Style, la smartband ECONOMICA a prezzo REGALO su eBay

OPPO Band Style, una tra le migliori e apprezzate smartband economiche, è in super offerta su eBay a un prezzo davvero niente male. Quest’oggi, infatti, puoi riceverla direttamente a casa in appena 48 ore alla modica cifra di appena 22€.

Ti starai chiedendo cosa puoi aspettarti da un device smart così economico, ed effettivamente è un ragionamento giusto; la cosa da tenere in considerazione è che la smartband di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze più comuni e quotidiane.

Appena 22€ su eBay per la smartband OPPO Band Style: occasione d’oro

OPPO Band Style monta un bel display AMOLED a colori da 1.1 pollici – una tipologia di schermo per nulla comune in questa fascia di prezzo, anzi -, ed è anche impermeabile fino a una profondità di ben 5 ATM (circa 50 metri). Alimentata da una batteria che ti accompagna senza problemi per diversi giorni, sul retro trova posto un sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si aggiunge anche il supporto a ben 12 modalità di allenamento, tra cui: corsa all’aperto, ciclismo (al chiuso e all’aperto), vogatore, yoga, vogatore, nuoto in piscina e molte altre ancora.

Insomma, nonostante il prezzo molto conveniente e abbordabile da un po’ tutti, la smartband di OPPO ha molto da offrire; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 48 ore con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.