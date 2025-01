OPPO Band 2 con display AMOLED da 1,57" e oltre 100 modalità sportive (49€)

Vuoi acquistare uno smartwatch che ti permette di vedere costantemente il comportamento del tuo corpo e soprattutto che abbia diversi profili sportivi? Allora non perderti questa occasione speciale. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 29% che abbatte il prezzo e lo porta vicinissimo al minimo storico, permettendoti di risparmiare ben 20 euro sul totale. Con questo stupendo wearable puoi praticamente fare di tutto. Inoltre è comodissimo e lo potrai indossare sia mentre dormi che sott’acqua.

OPPO Band 2 a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi, se parliamo di rapporto qualità prezzo allora in questo momento OPPO Band 2 non ha rivali. Si presenta con un design incredibilmente confortevole e possiede un ottimo display AMOLED generoso da 1,56 pollici. Puoi vedere le varie notifiche e tenere monitorato il tuo stato di salute. È in grado di restituire dati come il battito del cuore, le calorie bruciate, i passi e l’ossigenazione del sangue. Inoltre potrai scegliere tra gli oltre 40 quadranti personalizzabili.

Grazie alle oltre 100 modalità sportive puoi tenerti in forma con i tuoi esercizi preferiti. Potrai addirittura portartelo sotto la doccia o al mare e in piscina perché è impermeabile fino a 50 metri. Lo potrai collegare sia ai dispositivi Android che a quelli iOS e gode di una super batteria in grado di durare per 14 giorni con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Sicuramente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.