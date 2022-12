OPPO A76, il SUPER MEDIOGAMMA a prezzo REGALO su Amazon (199€)

Se hai atteso il periodo natalizio per l’inevitabile calo dei prezzi dei dispositivi mobile, allora non puoi assolutamente farti scappare l’ottimo OPPO A76 in offerta su Amazon a un prezzo mozzafiato. Infatti, ad appena 199€ con tanto di consegne rapide e senza costi di spedizione extra, il device del colosso cinese è disponibile a un prezzo molto conveniente considerando le caratteristiche hardare a sua disposizione.

Con un design semplice ma ben realizzato e che strizza l’occhio ai più giovani con i suoi colori sgargianti, il device del colosso hi-tech monta un validissimo pannello da 6.56 pollici super fluido ad alta risoluzione e una fotocamera frontale per selfie di qualità da condividere rapidamente sui social.

Prezzo molto conveniente su Amazon per il mediogamma OPPO A76

Sotto il cofano trova posto uno scattante processore octa cora in grado di avviare in un istante le app di cui hai bisogno, nonostante il prezzo di vendita ridicolo, mentre la batteria da 5000 mAh può sfruttare il supporto alla ricarica rapida per offrirti ore e ore di utilizzo continuato anche dopo pochi minuti di carica.

Inoltre, sul retro del device è inserito un valido modulo fotografico doppio con un sensore principale da 13 MP per fotografie ad alta risoluzione e video di qualità per rivivere i tuoi momenti preferiti al massimo dei dettagli.

Non perdere questa occasione fintanto che hai la possibilità di ricevere direttamente a casa in appena 1 giorno il device di OPPO. Sfrutta l’offerta di Amazon e mettilo subito nel carrello fintanto che è in vendita ad appena 199€ con tanto di spese di consegne gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.