Oppo A74 è in promozione su Amazon a soli 225,00€. Il piccolo ribasso del 6% produce uno sconto effettivo di 14,99€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Uno smartphone semplice ma funzionale: OPPO A74

Il design lineare ed elegante di Oppo A74 lo rende già di suo uno smartphone esteticamente accattivante. Grazie alla colorazione Prism Black acquista una marcia in più che non lo fa passare inosservato.

Montante un display AMOLED da 6.43 pollici favorisce una visione di immagini i video ottimizzata. La risoluzione è infatti una Full HD+ che insieme alle cornici ridotte eleva l'esperienza finale complessiva.

Il processore installato è invece un Qualcomm Snapdragon 662 che viene affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Tali specifiche consentono allo smartphone di volare nelle sue prestazioni.

Spicca poi la fotocamera posteriore che vanta una tripla lente. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre gli atri due vantano una risoluzione di 2 megapixel. È possibile scattare in modalità grandangolare e macro.

Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera frontale per scattare selfie.

Anche la batteria è una caratteristica da non sottovalutare visto che ha una capacità di 5000mAh. La ricarica rapida rappresenta un di più da non sottovalutare.

Lo smartphone, in conclusione, è DUAL SIM e monta la versione 11.1 di ColorOS.

OPPO A74 è acquistabile su Amazon a soli 225,00€ nella colorazione Prism Black. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore qualora tu sia sottoscritto all'abbonamento Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il dispositivo, poi, può essere acquistato o in un'unica soluzione o a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone