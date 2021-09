OPPO A55 LTE: ecco il suo design ufficiale (FOTO)

I render del nuovo OPPO A55 LTE sono emersi ancora una volta prima del debutto ufficiale del dispositivo. Ricordiamo che l'azienda cinese ha svelato l'A55 5G all'inizio di quest'anno.

OPPO A55 LTE: tutto quello che sappiamo

Rapporti recenti hanno rivelato che la società stesse lavorando alla sua iterazione con modem 4G. La scorsa settimana, 91mobiles ha condiviso i rendering del midrange con modem LGTE. Ora, il famoso informatore Evan Blass ha condiviso nuovi rendering dello smartphone in questione.

I rendering trapelati dell'OPPO A55 4G mostrano che il suo display presenta un foro nell'angolo in alto a sinistra e un auricolare nella cornice superiore. Il frame sinistro del telefono è dotato di pulsanti per la gestione del volume. Il pulsante di accensione disponibile sul bordo destro integra anche uno scanner per le impronte digitali.

Il modulo fotografico del nuovo A55 4G è dotato di una configurazione a doppia lente, caratterizzata da una main camera da 50 megapixel. I rendering trapelati mostrano che sarà disponibile nei colori nero e blu. Un rendering trapelato precedentemente ha suggerito che il portatile sarebbe arrivato anche in colore verde.

Le voci di corridoio devono ancora indicare quali saranno le specifiche tecniche dell'A55 LTE. Tuttavia, precedenti indiscrezioni hanno suggerito che questo prodotto potrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W.

Il moniker suggerisce che il telefono sostituirà l'OPPO A54 che ha debuttato nell'aprile di quest'anno.

Per chi non lo ricordasse, questo è un articolo di fascia media, dotato di specifiche tecniche discrete ma non all'ultimo grido. È presente uno schermo LCD HD+ da 6,51 pollici, un SoC MediaTek Helio P35, fino a 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera frontale da 16 megapixel, tre lenti sulla back cover con main camera da 13 MPX, sistema operativo Android 10, batteria da 5.000 mAh e supporto per la fast charge via cavo. Infine, lo scanner per le impronte digitali è montato lateralmente.