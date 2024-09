OPPO A40M in offerta a 169€: smartphone completo con fotocamera AI da 50 MP

L’OPPO A40M è uno smartphone di fascia media che offre ottime prestazioni e diverse caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo: attualmente è disponibile a 169,99€ su Amazon, grazie a uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino di 199,99€.

Dotato di un display LCD HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e piacevole, ideale per la visualizzazione di video e l’uso di applicazioni.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore AI da 50 MP, che offre scatti dettagliati anche in condizioni di luce non ottimali, mentre la fotocamera frontale da 5 MP è pensata per selfie e videochiamate. Il telefono dispone di 8 GB di RAM (espandibile tramite tecnologia di RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite microSD, garantendo spazio sufficiente per tutte le app, i file e i contenuti multimediali.

Con una batteria da 5100 mAh, l’OPPO A40M offre una lunga autonomia, perfetta per chi necessita di un dispositivo che duri tutto il giorno. Inoltre, è certificato IP54, offrendo una protezione base contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto a un utilizzo quotidiano in diverse condizioni.

Nel complesso, un ottimo mediogamma perfetto per chi cerca una scheda tecnica robusta e completa, pur rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 200€. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo al miglior prezzo possibile!