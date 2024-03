OPPO A38 in offerta su Amazon. il prezzo crolla sotto i 130€

L’OPPO A38 4G è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile, performante e al tempo stesso economico: attualmente è in offerta a soli 129,99€, ben al di sotto del suo prezzo originale di 219€. Questo dispositivo unisce design accattivante, tecnologia avanzata e una serie di caratteristiche che lo rendono competitivo nel segmento di mercato di riferimento.

La doppia fotocamera AI da 50MP+2MP è uno dei punti di forza principali dell’OPPO A38, consentendo di catturare immagini nitide e dettagliate. La fotocamera primaria da 50MP, in particolare, assicura fotografie di alta qualità in varie condizioni di illuminazione, mentre il sensore da 2MP aggiunge profondità e dettaglio agli scatti. La fotocamera frontale da 5MP, poi, è perfetta per selfie chiari e definiti, rendendo ogni momento degno di essere condiviso.

L’esclusiva finitura OPPO Glow a doppia trama non solo conferisce al dispositivo un aspetto satinato e brillante, ma garantisce anche una resistenza superiore a impronte e graffi, mantenendo l’OPPO A38 sempre nuovo e riconoscibile.

L’ampio display da 6.56 pollici con tecnologia LCD HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza visiva immersiva e fluida, ideale per streaming video, giochi e navigazione web. I colori naturali e realistici garantiscono una visione ottimale dei contenuti multimediali.

La batteria da 5000mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendo di utilizzare lo smartphone per l’intera giornata senza preoccupazioni. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC a 33W assicura una ricarica veloce e sicura, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

Con 4GB di RAM espandibile fino a 4GB aggiuntivi e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, l’OPPO A38 offre ampio spazio per applicazioni, foto, video e altro ancora, rendendolo un dispositivo estremamente versatile per ogni tipo di utente.

L’OPPO A38 4G è una soluzione eccellente per chi cerca uno smartphone dal prezzo accessibile senza rinunciare a prestazioni e funzionalità avanzate. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora ad un prezzo superbo!