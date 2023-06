OPPO A17 in offerta su Amazon: un ottimo entry-level, oggi a meno di 150€

L’OPPO A17 è uno smartphone Android con un’ottima rapporto qualità-prezzo, attualmente disponibile su Amazon a 149 euro invece di 179 euro. Nonostante il prezzo accessibile, una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la fotocamera. Dotato di una doppia fotocamera I.A. da 50 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, l’OPPO A17 ti permette di scattare foto di alta qualità. Anche grazie ad un software completo e ricco di strumenti utili per ottenere lo scatto perfetto.

Puoi sfruttare diverse funzioni della fotocamera come la modalità Ultra Night per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione, la modalità Ritratto per sfocare lo sfondo e l’HDR per un maggiore dettaglio nelle foto. Il display dell’OPPO A17 è un LCD da 6,56 pollici con risoluzione FHD+. Offre una buona qualità visiva e dispone di una protezione per la vista, che riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. La batteria da 5000 mAh dell’OPPO A17 offre un’ottima durata, permettendoti di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 10 W, che ti consente di riportare velocemente la batteria al massimo livello di carica. Lo sblocco dello schermo dell’OPPO A17 avviene tramite un sensore laterale, che ti consente di sbloccare rapidamente il dispositivo con un solo gesto.

Il design dell’OPPO A17 è caratterizzato da materiali di qualità e uno spesso sottile. La scocca posteriore è realizzata in pelle vegana, che offre una presa salda e sicura. La pelle vegana non solo migliora l’ergonomia del dispositivo, ma anche lo protegge da graffi e impronte digitali. Questo approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente è un valore aggiunto per chi è attento all’ecologia. In conclusione, l’OPPO A17 è uno smartphone che offre una buona esperienza fotografica, una batteria di lunga durata e un design elegante. Con il suo prezzo scontato su Amazon, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo di fascia media con buone prestazioni. Non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.