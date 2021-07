Sei in cerca di uno smartphone? Oppo A15 è in promozione su Amazon a soli 99,90€. Grazie al ribasso del 38% risparmi istantaneamente 60 euro e ti porti a casa un device semplice ma funzionale.

Oppo A15: uno smartphone da tutti i giorni

Avere uno smartphone semplice e alla portata di tutti è possibile con Oppo A15. Con un'estetica curata nei minimi particolari ma molto semplice, ti dà un tocco di brio grazie alla colorazione Mistery Blue.

Con il suo display da 6,52 pollici hai una visione più che perfetta di immagini, testi e video. Puoi finanche guardare qualcosa in streaming sulle applicazioni di maggiore successo grazie alla risoluzione HD+ che è un portento.

Al suo interno il processore con 3 GB di RAM ti permettono di fare quello che vuoi: giochi, app e social all'infinito. In più la memoria disponibile è da 32 GB ma non ti preoccupare, la puoi espandere grazie a una semplice MicroSD.

Non perdere l'occasione di scattare fotografie eccezionali con la tripla fotocamera posteriore da 13 megapixel. Anche i selfie vengono a regola d'arte.

Cos'altro dire? Ovviamente che la batteria è fenomenale con i suoi 4230 mAh che ti concedono una giornata fuori casa senza battere ciglio.

Lo smartphone è Dual SIM ed è abilitato per la ricarica rapida.

Acquista subito il tuo Oppo A15 su Amazon a soli 99,90€ in colorazione Mistery Blue. Lo ordini e lo ricevi in pochissimo tempo a casa, sia se sei membro Prime che cliente standard.

