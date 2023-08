Onyx Boox Tab Mini C: pregi e difetti del tablet e-ink tascabile

L’Onyx Boox Tab Mini C è un tablet e-ink con display da 7,8 pollici e risoluzione 1404 x 1872 pixel. È alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 662 a 8 core da 1,8 GHz, ha 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh. Il tablet è dotato di un modulo Wi-Fi, Bluetooth e una porta USB-C.

Boox Tab Mini C è un dispositivo ideale per chi cerca un tablet e-ink per leggere libri, articoli e documenti. Il tablet è anche ideale per chi vuole prendere appunti, disegnare e annotare PDF. Lo abbiamo provato a lungo nei giorni scorsi e possiamo dire quali sono i pregi e i difetti di questo prodotto innovativo.

BOOX Tab Mini C: pregi

Ecco alcuni dei punti di forza dell’Onyx Boox Tab Mini C:

Display e-ink ad alta risoluzione: il BOOX Tab Mini C offre uno schermo a colori E Ink Kaleido 3 con una definizione di 300ppi per testi e immagini in bianco e nero e del 50% in più rispetto alla tecnologia precedente, ovvero 150ppi, per i colori, con una gamma di 4096 colori. Lo schermo assicura prestazioni fluide e ottimizzate con quattro modalità di refresh per varie attività, inclusa la lettura, scrittura e l’uso di applicazioni sullo schermo a colori ePaper. L’esperienza d’uso è veramente appagante, soprattutto nelle operazioni di scrittura e di lettura di testi, ma è buona anche durante la navigazione di pagine web.

Processore potente e reattivo: grazie allo Snapdragon 662 a 8 core il Boox Tab Mini C è sempre piacevole da utilizzare e non ha impuntamenti anche quando lo si usa da tablet e non da e-reader.

Riconoscimento della scrittura eccellente: non c’è che dire, il lavoro fatto sul riconoscimento della scrittura è stato davvero notevole e BOOX Tab Mini C è in grado di riconoscere qualsiasi testo immesso con il pennino in dotazione. Basta cliccare sul tasto AI per riconoscere il testo scritto e digitalizzarlo, pronto per essere modificato ulteriormente con qualsiasi editor di testi.

Design elegante e ben costruito: la qualità costruttiva si percepisce da subito. In mano il Boox Tab Mini C è robusto e compatto, e il suo peso di 264 grammi è davvero ben distribuito.

Lunga durata della batteria: nelle prove fatte la batteria da ben 5000 mAh è stata davvero “dura a morire”, soprattutto usando BOOX Tab Mini C come e-reader o blocco note la batteria può durare giorni e giorni, senza mai scaricarsi.

Ecco alcuni dei punti di debolezza del Boox Tab Mini C:

Il prezzo è un po’ alto, considerando che viene venduto a 499,99€ su Amazon, anche se va tenuto ben presente che siamo difronte ad un e-reader, blocco note e-ink, tablet tutto in uno e che i prezzi dei competitor sono equivalenti pur avendo molte funzionalità in meno rispetto BOOX Tab Mini C.

Non tutte le app Android funzionano bene sul BOOX Tab Mini C, pur essendo equipaggiato con Android 11 e avendo il Play Store preinstallato, spesso si hanno app che hanno una resa decisamente inferiore dal punto di vista del look and feel rispetto ad un utilizzo su un normale tablet, oppure sono difficilmente utilizzabili.

Conclusioni

Boox Tab Mini C nel complesso è un prodotto innovativo che ci è piaciuto molto. Ha certamente dei limiti ma è ideale per chi cerca un dispositivo per leggere, scrivere e prendere appunti, rimarrà forse deluso chi pensa di trovarsi difronte anche un tablet completo. Va preso il buono di questo prodotto: è un mix godibile tra un e-reader, un dispositivo per prendere appunti e un tablet su cui navigare, scaricare app dal Play Store e poco altro. Se lo si confronta con altri tablet è inevitabile che esca sconfitto, ma se ci si accontenta dei limiti che ha come tablet non si può che apprezzarne la versatilità.

Come e-reader e dispositivo per scrivere e prendere appunti è eccezionale e non ha nulla da invidiare a nomi più blasonati (Kindle Scribe e remarkable 2), inoltre la digitalizzazione del testo scritto è soprendentemente facile da eseguire, veloce e accurata, rendendolo senza dubbio un taccuino digitale indispensabile per giornalisti, studenti o professionisti che utilizzino molto la scrittura e il disegno a mano libera.

