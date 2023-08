Only Murders in The Building 3: dove guardare i nuovi episodi in streaming

Se sei un appassionato di mistero e intrighi, ti attende un’esperienza televisiva unica con la terza stagione di “Only Murders in The Building“. Questa serie TV, che ha già catturato il cuore del pubblico con le sue prime due stagioni, si appresta a tornare con nuovi episodi carichi di suspense, colpi di scena e risate. Ecco tutto quello che devi sapere su come poter godere appieno di questa avvincente avventura.

Gli episodi di Only Murders in The Bulding 3 sono disponibili in streaming in esclusiva su Disney+. Se sei alla ricerca di una storia avvincente che mescoli abilmente il mistero con momenti divertenti, questa piattaforma è la scelta perfetta per te. Qui potrai immergerti nell’universo dei tre inquilini dell’Upper West Side: Charles, Oliver e Mabel, che tornano insieme per risolvere un nuovo intricato caso.

Only Murders in The Building 3 in streaming: cosa c’è da sapere

In questa nuova stagione, i nostri investigatori dilettanti si troveranno di fronte a un enigma ancora più avvincente: la misteriosa morte di una celebrità di Hollywood durante una performance a Broadway. Gli indizi si intrecciano, le alleanze cambiano e ogni episodio ti terrà incollato allo schermo, cercando di risolvere il puzzle insieme ai protagonisti.

La terza stagione di è cominciata l’8 agosto con i primi due episodi, per poi regalarti un nuovo appuntamento ogni venerdì. Questa modalità di rilascio ti permetterà di immergerti completamente nell’indagine, discutere teorie con gli amici e godere appieno del mistero, settimana dopo settimana.

Per unirti alla squadra di investigatori e seguire da vicino ogni sviluppo della trama, non puoi fare a meno quindi di abbonarti a Disney+. Solo su questa piattaforma avrai accesso esclusivo alla terza stagione dello show e potrai seguire da vicino ogni passo dell’indagine. Non perdere l’opportunità di vivere questa avventura avvincente che ti terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo momento.

Preparati a immergerti nell’intreccio misterioso di Only Murders in The Building e a scoprire insieme ai protagonisti chi si cela dietro il velo di segreti e colpi di scena. Non aspettare oltre, abbonati a Disney+ e preparati per una stagione ricca di suspense e risate. L’indagine sta per cominciare, sei pronto a essere parte attiva nel risolvere il mistero?

