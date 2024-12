OnePlus Watch 3: gli indizi suggeriscono miglioramenti oltre le aspettative

OnePlus sta preparando il lancio del suo prossimo smartwatch, OnePlus Watch 3, che potrebbe debuttare insieme alla serie OnePlus 13 il mese prossimo.

L’ipotesi ha assunto maggiore concretezza dopo l’avvistamento del dispositivo nell’elenco FCC, con il numero di modello OPWWE251, che fornisce ulteriori conferme circa le specifiche chiave.

OnePlus Watch 3: quali novità possiamo aspettarci

Le dimensioni del nuovo smartwatch di OnePlus risultano molto simili a quelle del suo predecessore, con una leggera variazione che lo rende altrettanto compatto ma con miglioramenti significativi, fra cui una batteria decisamente più grande.

Infatti, secondo i dettagli trapelati, OnePlus Watch 3 dovrebbe essere equipaggiato con un modulo da 648 mAh: un notevole upgrade rispetto ai 500 mAh del modello precedente. Questa evoluzione potrebbe tradursi in una durata ben superiore rispetto ai 3 o 4 giorni in modalità Smart oppure ai 12 giorni in modalità Risparmio Energetico offerti dal OnePlus Watch 2. Con questa nuova batteria dunque, è ragionevole aspettarsi prestazioni ancora più interessanti circa l’autonomia.

Come il suo predecessore, OnePlus Watch 3 utilizzerà probabilmente un sistema a doppia architettura, unendo il chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen per Wear OS ed il chip BES2700 a basso consumo, gestendo le attività più impegnative e le funzioni base con un’efficienza energetica ottimizzata. Inoltre, il supporto per Wi-Fi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth (BR+EDR+BLE) completano il quadro della connettività.

Nonostante i passi in avanti appena descritti, gli utenti sperano che OnePlus intervenga su alcune criticità riscontrate nella seconda generazione, come il riavvio obbligatorio durante il passaggio da una modalità energetica all’altra. In ogni caso, continuando a contare su una qualità costruttiva di livello premium e su tutte le funzionalità offerte dal sistema operativo Wear OS di Google (che dovrebbe essere riconfermato), OnePlus Watch 3 sembra destinato a rafforzare la reputazione del brand nel mercato degli smartwatch, offrendo miglioramenti tangibili sia in termini di hardware che di affidabilità nell’uso quotidiano.