Samsung Galaxy Watch: questi modelli riceveranno l'aggiornamento a One UI 6

Samsung sta gradualmente rilasciando One UI 6 per i dispositivi Galaxy Watch, un aggiornamento basato su Wear OS 5 di Google.

La nuova release ha inizialmente coinvolto i Samsung Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, per poi essere estesa anche ad altri modelli.

Nonostante alcuni smartwatch siano ancora in attesa dell’aggiornamento definitivo, l’azienda sta accelerando il rilascio nelle diverse regioni, segnalando un cambiamento significativo nel ritmo di distribuzione rispetto al passato.

Quali sono gli smartwatch Samsung idonei per One UI 6

Di seguito, riportiamo l’elenco completo dei Samsung Galaxy Watch compatibili con l’aggiornamento:

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

One UI 6 non modifica in modo sostanziale l’aspetto dell’interfaccia grafica di Samsung ma introduce specifici miglioramenti, in particolare per il monitoraggio della salute e del sonno. Tra le nuove funzionalità, spicca il “punteggio energetico” che sintetizza dati relativi al sonno ed all’attività fisica. Inoltre, viene introdotto un monitoraggio più avanzato dei disturbi del sonno, tra cui l’apnea notturna. Anche la gestione dell’attività fisica è stata maggiormente ottimizzata, con la possibilità di creare routine di allenamento personalizzate, adattate alle esigenze specifiche degli utenti.

Come detto, il rilascio dell’aggiornamento a One UI 6 da parte di Samsung sta seguendo diversi step. Dopo i modelli Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, a novembre è stata la volta degli utenti di Galaxy Watch 6 e 6 Classic, sia per i modelli in versione Bluetooth e sia per quelli LTE, inizialmente negli Stati Uniti e poi in altre regioni. La serie Galaxy Watch 5 ha già ottenuto l’aggiornamento in Europa, mentre in altre aree la distribuzione è ancora in corso. Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, invece, hanno avuto accesso alla versione beta ma la release stabile è prevista a breve.

Brutte notizie per quanto riguarda Samsung Galaxy Watch 3, essendo basato sul vecchio sistema operativo proprietario Tizen: l’aggiornamento a One UI 6 non sarà disponibile.