OnePlus Watch 2: pregi e difetti

OnePlus Watch 2 è la seconda incursione nel campo degli smartwatch della casa cinese, a più di due anni dal primo OnePlus Watch che aveva diverse limitazioni. Rispetto alla prima versione, questo Watch 2 ha veramente tutte le carte in regola per essere a pieno titolo un contendente al titolo di miglior smarwatch dell’anno: bel design, caratteristiche tecniche al top, Wear OS e un prezzo decisamente a fuoco. Lo abbiamo avuto al polso in anteprima per diversi giorni, testandolo nell’utilizzo quotidiano e possiamo sintetizzare quali sono, secondo noi, i principali pregi e difetti di questo wearable.

OnePlus Watch 2: cosa ci è piaciuto di più

Design

Il OnePlus Watch 2 si presenta con un corpo in acciaio inossidabile e uno schermo in cristallo di zaffiro, elementi che garantiscono resistenza e durata. Il display AMOLED da 1,43 pollici offre una risoluzione nitida e colori vivaci, ottimizzati per la leggibilità in varie condizioni di luce. Il cinturino in dotazione è molto comodo e non fa sudare il polso anche nell’utilizzo prolungato, inoltre ha un meccanismo di chiusura tradizionale, decisamente più veloce e funzionale rispetto alla prima versione di OnePlus Watch.

Connettività e Funzionalità

Grazie al sistema operativo Wear OS di Google, il OnePlus Watch 2 offre un’eccellente integrazione con una vasta gamma di app e servizi Google, inclusi Google Maps, Assistant, Wallet e Calendar. Non siamo dei grandi fan dell’utilizzo delle app su smartwatch, ma le possibilità offerte da Wear OS sono sicuramente apprezzabili e di gran lunga superiori rispetto a quanto offerto dal precendente OnePlus Watch.

Salute e Fitness

Per gli appassionati di fitness, il OnePlus Watch 2 offre più di 11 modalità sportive professionali e oltre 100 modalità sportive totali. Il GPS ad alta precisione a doppia frequenza assicura un tracciamento accurato delle attività all’aperto, rendendolo uno strumento affidabile per monitorare progressi e prestazioni.

Autonomia

Uno degli aspetti più notevoli del OnePlus Watch 2 è l’autonomia della batteria. Con una capacità di 500mAh, promette fino a 100 ore di utilizzo in modalità Smart e fino a 12 giorni in modalità Risparmio Energetico, ponendosi al vertice della categoria per durata della batteria. Nelle prove fatte OnePlus Watch 2 ha avuto una durata veramente elevata, con un utilizzo quotidiano si riesce tranquillamente ad arrivare a 4/5 giorni senza mai caricarlo, un record che in qualche modo lo avvicina più alle smartband che ai competitor della stessa categoria.

OnePlus Watch 2: cosa non ci è piaciuto

L’unico difetto che abbiamo riscontrato è stato legati all’utilizzo del software di pairing tra smartphone e Watch 2, infatti la versione di OHealth presente su Google Play Store non consente di associare il dispositivo, solo scaricando un APK ad hoc, fornitoci per effettuare la recensione, è possibile collegarlo senza problemi. Questa però è una problematica legata al 100% la fatto che abbiamo testato il prodotto prima dell’effettiva presentazione al pubblico.

Conclusioni e disponibilità

Al secondo tentativo nel settore degli smartwatch OnePlus ha centrato il bersaglio: con il suo design sofisticato, le funzionalità orientate al fitness e alla salute, e una batteria di lunga durata, il OnePlus Watch 2 si configura come uno smartwatch di riferimento per gli utenti più esigenti. Assolutamente a fuoco anche il prezzo a partire da 329 euro, con preordini che inizieranno oggi, 26 febbraio 2024.

Con il preordine, fino al 4 marzo, sarà possibile ricevere uno sconto di 30€ e un paio di OnePlus Buds 3 in omaggio. Dal 4 al 31 marzo, invece, acquistando OnePlus Watch 2, sarà possibile ricevere uno sconto di 30€ e un paio di OnePlus Nord Buds 2 in omaggio.

Specifiche OnePlus Watch 2

Specifiche Dettagli Colorazioni Acciaio Nero, Acciaio Radiante Dimensioni 47.0mm x 46.6mm x 12.1mm Peso 49g (senza cinturino), 80g (con cinturino) Display AMOLED 1.43”, Risoluzione 466×466, 60Hz, 1000nit HBM Cassa Acciaio inossidabile, Vetro zaffiro 2.5D Cinturino Gomma fluorurata + fibbia in acciaio inossidabile Chipset Architettura Doppio Motore Snapdragon™ W5 + BES2700 Batteria 500mAh, Fino a 100 ore in Modalità Smart, 12 giorni in Modalità Risparmio Energetico Resistenza all’acqua 5ATM+IP68, MIL-STD-810H Sistema Wear OS 4 Memoria 32GB ROM, 2GB RAM