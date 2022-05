OnePlus svelerà il suo primo foldable nel 2023 (RUMOR)

Secondo quanto suggerito da un noto tipster online, sembra che OnePlus voglia lanciare il suo primo foldable nel corso del prossimo anno.

Sappiamo che i pieghevoli sono in commercio da diverso tempo e molti brand di telefonia stanno lanciando le proprie iterazioni. Tuttavia, non tutti i marchi hanno svelato un nuovo prodotto. Ora leggiamo che anche OnePlus, ora sussidiaria di OPPO, svelerà un suo modello. Il debutto sembra essere previsto per il 2023.

Cosa sappiamo del pieghevole di OnePlus?

A riportare la notizia ci ha pensato il tipster Max Jambor con una foto su Twitter molto criptica. L’immagine ci fa pensare che la compagnia cinese di Pete Lau ha intenzione di svelare un pieghevole nel corso del prossimo anno. Non di meno, Jambor ha appena detto a PhoneArena che potrebbero arrivare diversi foldable (non solo uno, quindi). Fra le altre cose, leggiamo che potrebbe arrivare la variante “OnePlus” dell’OPPO Find N.

Il Find N è un foldable con cerniera quasi invisibile che ricorda (vagamente) l’estetica del Galaxy Z Fold4. Ha dimensioni compatte con uno schermo esterno da 5,4 pollici che richiama quello di iPhone 12 Mini. OnePlus potrebbe lanciare anche un flip phone così da sfidare la concorrenza di Samsung e di Motorola.

Sappiamo che proprio di recente, sia OPPO che Vivo che Xiaomi hanno deciso di lanciare le loro proposte con schermi flessibili che si piegano. Molti gadget sono approdati solo in Cina ma ipotizziamo che le nuove versioni arriveranno sui mercati internazionali. Soprattutto OnePlus, molto apprezzata in Europa e Nord America, potrebbe andare a rubare ingenti quote di mercato all’OEM sudcoreano. Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un dispositivo che si piega con skin OxygenOS realizzato dal brand di Pete Lau, magari con ottiche Hasselblad?

