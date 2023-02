OnePlus Pad sta arrivando con display 2K e ricarica rapida a 67W

OnePlus Pad sarà il primo tablet Android lanciato dalla società. Il dispositivo verrà ufficializzato il 7 febbraio assieme agli attesi smartphone OnePlus 11 e OnePlus 11R 5G. Si vocifera poi che il device arriverà sul mercato cinese con il nome OPPO Pad 2.

In queste ultime ore, le specifiche del tablet sono state diffuse online. Fra le varie caratteristiche finora apprese, sappiamo che a bordo troveremo il SoC MediaTek Dimensity 9000. Non si tratta però dell’unico dettaglio condiviso sul web.

Caratteristiche tecniche di OnePlus Pad

Secondo quanto comunicato dai colleghi di MySmartPrice, OnePlus Pad monterà un display LCD da 11,6 pollici con risoluzione 2K. Per offrire un’esperienza di visione ottimale e fluida, il tablet supporterà una frequenza d’aggiornamento pari a 144Hz. Il dispositivo sarà disponibile nelle configurazioni di RAM da 8GB e 12GB. Sarà possibile scegliere anche fra le opzioni di memoria interna da 128GB, 256GB e 512GB: queste dovrebbero cambiare a seconda del mercato di destinazione.

Sul retro trova spazio un modulo della fotocamera circolare con un sensore da 13MP ed il flash LED. Il tablet avrà anche una fotocamera frontale da 8MP. OnePlus Pad disporrà dell’ultimo aggiornamento ad Android 13. La versione globale potrà contare sulla personalizzazione grafica di Oxygen OS13. In termini di batteria, il device verrà alimentato da un modulo con capacità di 9500mAh ed offrirà il supporto per la ricarica rapida a 67W. Infine, il terminale offrirà solo con la connettività Wi-Fi.

Dando poi uno sguardo ai render condivisi in esclusiva su MySmartPrice, l’unità sarà caratterizzata da cornici piuttosto sottili attorno al display. Il sensore della fotocamera frontale è posizionato sulla cornice destra del tablet. C’è anche un alloggiamento sul bordo sinistro per ospitare la smart stylus. I tasti del volume sono invece situati lungo il bordo destro. Non resta altro che attendere la presentazione di OnePlus Pad per scoprire maggiori informazioni a riguardo.