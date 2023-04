OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: pregi e difetti

Uno smartphone di fascia media con tanto carattere. Si può sintetizzare così questo nuovo Nord CE 3 Lite 5G, ultimo nato di casa OnePlus che ha tutte le carte in regola per andare dritto al cuore degli utenti. Ha una super batteria da 5000mAh che garantisce una durata della carica di oltre un giorno, in soli 30 minuti di ricarica si arriva all’80%, è fluido, veloce (come tutti i prodotti OnePlus) e ha un buon comparto fotografico. Possiamo sintetizzare così questo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G appena presentato.

Lo abbiamo provato in anteprima (nella colorazione Chromatic Gray) e abbiamo raccolto pregi e difetti di questo smartphone di fascia media. Ecco quali sono le caratteristiche che ci hanno convinto e quelle che ci hanno fatto storcere il naso.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: i principali pregi

Buon comparto fotografico: la fotocamera è senza dubbio un punto di forza di questo smartphone, in particolare quella principale da 108MP che consente di scattare foto luminose e nitide. La funzione di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) aiuta a migliorare la qualità delle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il sistema di zoom 3x senza perdita di qualità permette di avvicinarsi ai soggetti mantenendo un alto livello di dettaglio. Abbiamo apprezzato anche la fotocamera frontale da 16MP che fa buoni selfie.

Reattività: il software di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ben curato, OxygenOS 13.1 è molto fluido e garantisce un'esperienza utente veloce e reattiva. Il chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G offre ottime prestazioni con un basso consumo energetico, il che lo rende adatto anche per il gaming. La RAM di 8GB espandibile virtualmente migliora ulteriormente le prestazioni del dispositivo.

L' ampio display FHD da 6,72 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una visualizzazione nitida e fluida delle immagini con un'ottima luminosità di 680 nit. Molto buona la visualizzazione anche in condizioni di pieno sole.

La qualità costruttiva di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è buona, con un design elegante e sottile, oltre ad essere molto leggero: solo 198 grammi.

La presenza del jack da 3,5 mm è una vera perla, ormai caratteristica più unica che rara. Un plus non da poco per questo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Batteria ampia e duratura da 5000mAh che grazie al sistema di ricarica SuperVOOC da 67W è ricaricabile a tempi record: da 0 all'80% in soli 30 minuti.

Immagini

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: difetti

Tra i pochissimi difetti di questo smartphone ce n’è, a nostro avviso, uno che non piacerà ai fan di OnePlus e cioè la rimozione dell’alert slider. Sappiamo bene come questo tasto fisico sia ormai appannaggio solo della fascia alta di OnePlus ma è una caratteristica talmente comoda e distintiva che lo avremmo gradito anche su un medio di gamma come OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

La sporgenza delle fotocamere, anche applicando la cover presente in confezione, rende questo smartphone decisamente “ballerino" quando si prova a digitare sullo schermo il dispositivo su una scrivania o un tavolo.

Conclusioni

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un ottimo medio di gamma che ha tutte le carte in regola per accontentare anche gli utenti più esigenti, in particolare la fotocamera principale, la batteria e le ottime prestazioni complessive ci sono sembrati i punti che maggiormente giocano a favore di questo dispositivo. Ottima anche la presenza del jack da 3,5mm, una vera e propria rarità sul mercato degli attuali smartphone. A fuoco anche il prezzo: con 329€ ci si porta a casa un ottimo smartphone.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: caratteristiche tecniche a colpo d’occhio

• Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G

• Fotocamera principale da 108MP

• Espansione di RAM virtuale da 8 GB

• OxygenOS 13.1

• Espansione della scheda MicroSD

• Display FHD da 6,72 “a 120 Hz

• Luminosità massima di 680 nit

• Modalità volume ultra al 200% + altoparlanti stereo duali

• Jack per cuffie da 3,5 mm