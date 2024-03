OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è lo smartphone da comprare su Amazon con meno di 200€

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è lo smartphone da comprare a meno di 200 euro in questo momento. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 199 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa un dispositivo completo, veloce, con supporto al 5G e con una spesa ridotta. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è lo smartphone giusto per poter massimizzare le prestazioni ma senza superare i 200 euro di spesa. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695, che garantisce il supporto al 5G. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è spazio per il sensore di impronte digitali e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13, con aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta dell’occasione per chi vuole cambiare smartphone è ha un budget inferiore ai 200 euro. A questo prezzo, infatti, non c’è di meglio. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.